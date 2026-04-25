Momenti di tensione al corteo del 25 aprile, a Roma, quando alcuni manifestanti con bandiere ucraine sono stati cacciati e spinti al grido "Via i fascisti dal corteo". Le bandiere sono state strappate e c'è stato un acceso diverbio tra alcuni manifestanti con la polizia intervenuta per separarli. "Siete dei nazisti" l'accusa di alcuni partecipanti al corteo ufficiale, mentre i pro Ucraina si allontanano cantando "Bella Ciao". Insomma, un vero e proprio cortocircuito. È accaduto Porta San Paolo durante la fase di raduno dei partecipanti al corteo. Un gruppo di attivisti, tra cui il presidente di +Europa Matteo Hallissey, è arrivato in piazza esponendo bandiere dell'Ucraina, ma ha incontrato l'opposizione di esponenti dell'area comunista e dei movimenti dell'estrema sinistra già presenti sul posto.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Aggressione a Roma, furia rossa contro le bandiere ucraine: "Fascisti"

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