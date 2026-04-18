Simonetta Matone fa impazzire la sinistra | Le bandiere della pace le brucerei a cosa sono servite

Simonetta Matone ha dichiarato che parteciperà alla manifestazione della Lega in modo pacifico, ma senza portare le bandiere della pace, che ha detto che brucerebbe. La sua uscita ha suscitato reazioni nel panorama politico e sociale, portando a un dibattito sulle manifestazioni e sui simboli utilizzati. La sua posizione ha suscitato attenzione tra chi sostiene e chi critica le sue parole.

"Andrò alla manifestazione della Lega, pacificamente, ma senza bandiera della pace, quelle bandiere io le brucerei ". Non va troppo per il sottile Simonetta Matone, deputato della Lega ed ex magistrato, ospite di Un giorno da pecora su Rai Radio 1. Il motivo di parole così forti Matone lo spiega subito: "Perché quelle bandiere arcobaleno sono servite a fare tutt'altro. Porti le bandiere della pace poi ti stacchi dai cortei, tiri le bombe e massacri le forze dell'ordine?". Insomma, il problema non è certo il simbolo, semmai l'uso sociale, mediatico e politico che se ne fa. Alla deputata leghista i conduttori chiedono se sia giusto fare di tutta un'erba un fascio, sottolineando che le violenze avrebbero caratterizzato solo alcuni cortei e sarebbero state provocate per lo più "da qualche individuo".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Simonetta Matone fa impazzire la sinistra: "Le bandiere della pace le brucerei, a cosa sono servite" Notizie correlate Matone (Lega): “Domani a manifestazione senza bandiere pace, le brucerei”“Domani andrò alla manifestazione della Lega pacificamente ma senza bandiera della pace, quelle bandiere io le brucerei, perché sono servite a fare... Al Circolo Aurora di Arezzo ci sono «Le bandiere della pace»Arezzo, 23 febbraio 2026 – Si sta svolgendo al Circolo Aurora di Arezzo la mostra promossa da Fondazione Valore Lavoro con RAPD “Le bandiere della...