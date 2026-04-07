Al Teatro Vascello, a partire dall’8 aprile, va in scena uno spettacolo che racconta un dramma familiare incentrato sui rapporti tra sorelle. La trama affronta temi come l’amore, il senso di colpa e il rimorso, con un focus sui conflitti morali e le tensioni emotive tra i personaggi. La rappresentazione si propone di esplorare le dinamiche interne di una famiglia attraverso dialoghi intensi e situazioni che mettono alla prova i sentimenti coinvolti.

Un appassionante dramma familiare. L’amore si scontra con il senso di colpa e il rimorso, in un turbinio di sentimenti e riflessioni su ciò che è giusto, su ciò che è morale La sorella miglioresarà alTeatro Vascellodall’8al12 aprile. Lo spettacolo diFilippo Giliè diretto daFrancesco Frangipane. Vanessa Scalera, protagonista di un appassionante tragedia familiare, sarà in scena conAlessandro Tedeschi,Aurora PereseMichela Martini. Lo spettacolo affronta un dramma familiare in cui l’amore si scontra con il rimorso ed il senso di colpa, in cui si riflette su ciò che è giusto, su ciò che è morale. Ci si chiede come sarebbe cambiata la vita di un uomo, colpevole anni prima di aver provocato un gravissimo incidente stradale se la donna fosse morta comunque per un male incurabile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - La sorella migliore al Teatro Vascello dall’8 aprile

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‘La sorella migliore’ al Teatro VascelloVanessa Scalera in scena a Roma dall'8 al 12 aprile Riceviamo e pubblichiamo. Dall'8 al 12 aprile presso il Teatro Vascello di Roma andrà in scena lo spettacolo 'La sorella migliore' di Filippo Gili, ... expartibus.it

Lo spettacolo La sorella migliore con Vanessa Scalera dall’8 al 12 aprileLA SORELLA MIGLIORE di Filippo Gili, con Vanessa Scalera, Alessandro Tedeschi, Aurora Peres e Michela Martini Esposito che va in scena presso il Teatro Vascello dall’8 al 12 aprile. corrierenazionale.it

Vanessa Scalera in scena dall’8 al 12 aprile al Teatro Vascello di Roma con LA SORELLA MIGLIORE x.com

#vanessascalera in scena dall’8 al 12 aprile al #teatrovascello di Roma con LA SORELLA MIGLIORE Vanessa Scalera sarà in scena dall’8 al 12 aprile al Teatro Vascello di Roma con LA SORELLA MIGLIORE di Filippo Gili. In scena con lei anche Alessandro - facebook.com facebook