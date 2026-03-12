Dal 12 marzo il Teatro Vascello ospita uno spettacolo ispirato all'opera morantiana, che affronta uno scandalo che si protrae da oltre duemila anni. La rappresentazione mette in scena una narrazione che si collega a un episodio storico e culturale di lunga data. Lo spettacolo si propone di portare in scena la vicenda attraverso un approccio teatrale diretto e senza filtri.

La Storia debutta al Teatro Vascello. Lo spettacolo liberamente ispirato al romanzo di Elsa Morante, sarà in scena dal 12 al 22 marzo. La Storia è caratterizzata da una potente sottotrama sintetizzabile con le parole del giovane Nino: “Loro nun lo sanno, a mà, quant’è bella la vita”. Da queste riflessioni e da un profondo comune amore verso il romanzo scaturisce il sodalizio artistico che vede Fausto Cabra scrivere a quattro mani con Marco Archetti una drammaturgia liberamente ispirata all’opera morantiana. Il talentuoso regista, Fausto Cabra, dirigere tre attori di grandissima bravura, Franca Penone, Francesco Sferrazza Papa e Alberto Onofrietti, in un progetto che vuole attraversare e riscoprire la vicenda di Ida, Nino e del piccolo Useppe. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - La Storia al Teatro Vascello dal 12 marzo

Articoli correlati

“4 5 6” scritto e diretto da Mattia Torre dal 24 febbraio al 1° marzo al Teatro VascelloClaudia Conte (Osservatorio Nazionale contro il Bullismo):” Il cinquanta per cento degli under 20 subisce atti di offesa dai coetanei.

Leggi anche: “La Storia” al Teatro Vascello: l’eco di Elsa Morante

LA STORIA Uno scandalo che dura da diecimila anni regia Fausto Cabra

Una raccolta di contenuti su Teatro Vascello

Discussioni sull' argomento La Storia al Teatro Vascello: l’eco di Elsa Morante; La storia, uno scandalo che dura da diecimila anni, liberamente ispirato dal romanzo di Elsa Morante al teatro Vascello; La storia: il capolavoro di Elsa Morante rivive al Teatro Vascello di Roma; Teatro Vascello, L’Orlando di Andrea De Rosa è un capolavoro.

La Storia arriva sul palco del Teatro VascelloLa Storia dal 12 al 22 marzo dal martedì al venerdì h 21, sabato h 19 e domenica h 17 debutto giovedì 12 marzo h 21 matinée venerdì 13-20 marzo h 10.30. corrierenazionale.it

dal 12 al 22 marzo dal martedì al venerdì h 21, sabato h 19 e domenica h 17 debutto giovedì 12 marzo h 21 matinée venerdì 13-20 marzo h 10.30 (quella del 20 marzo è sold out) LA STORIA Uno scandalo che dura da diecimila anni https://www.teatrovascello - facebook.com facebook