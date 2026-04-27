Le amiche di Margherita | da Spazio Cultura la presentazione del libro di Mariceta Gandolfo
Da Spazio Cultura Libreria Maicone si presenta "Le amiche di Margherita". Si tratta di un breve romanzo di carattere autobiografico che ha per protagonista Marta una ragazzina tredicenne molto sveglia e brava a scuola che decide di cimentarsi nella stesura d'un romanzo, Dialogano con l'autrice.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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“Le amiche di Margherita": alla Fondazione Tricoli la presentazione del libro di Mariceta GandolfoIl 19 febbraio nella sede della Fondazione Tricoli si terrà la presentazione del libro di Mariceta Gandolfo, dal titolo “Le amiche di Margherita".
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