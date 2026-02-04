Le amiche di Margherita | alla Fondazione Tricoli la presentazione del libro di Mariceta Gandolfo

La presentazione del libro di Mariceta Gandolfo si terrà il 19 febbraio alla Fondazione Tricoli. L’autrice sarà presente per parlare della sua opera, intitolata “Le amiche di Margherita”. L’evento si svolge nella sede della fondazione e si preannuncia un’occasione per incontrare l’autrice e scoprire di più sulla sua storia.

Il 19 febbraio nella sede della Fondazione Tricoli si terrà la presentazione del libro di Mariceta Gandolfo, dal titolo “Le amiche di Margherita".Si tratta di un breve romanzo di carattere autobiografico che ha per protagonista Marta una ragazzina tredicenne molto sveglia e brava a scuola che.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Margherita Gandolfo Alla Fondazione dei Monti Uniti c'è la presentazione del libro 'La maestra va in pensione' di Alba De Luca "Conservatorismo: storie e prospettive": convegno alla Fondazione Tricoli Sabato 7 febbraio 2026 alle 16:30 si tiene alla Fondazione Tricoli un convegno sul conservatorismo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Margherita Gandolfo Argomenti discussi: Vorremmo ancora risentire un'ultima volta la tua risata; Oroscopo di febbraio 2026. L’oroscopo del mese di Margherita.net; Atletica Raffica di successi e di ottimi piazzamenti per i portacolori dell’Asd Gas Runners. I fratelli Lazzarotti dettano legge. Pucci trionfa a Santa Margherita; Roberto Merotto stroncato dal tumore a 60 anni: le nozze a settembre dopo la scoperta della malattia incurabile. Lascia la moglie e due... https://www.italpress.com/un-libro-per-i-ventanni-della-fondazione-tricoli-il-13-febbraio-la-presentazione-a-palermo/ - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.