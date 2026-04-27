Il centrocampista è ancora indisponibile a causa di un infortunio, secondo quanto riferito dagli esami medici. La rosa scelta dall’allenatore prevede 24 giocatori per la partita contro la squadra avversaria, valida per la 34ª giornata di Serie A. La partita si giocherà nelle prossime ore e vedrà i biancocelesti affrontare la squadra di Runjaic. La formazione ufficiale sarà annunciata poco prima del calcio d’inizio.

La Lazio, reduce dalla pesante vittoria ai calci di rigore nelle semifinali di Coppa Italia contro l'Atalanta, si appresta a tornare in campo per la 34ª giornata di Serie A: sulla strada dei biancocelesti ci sarà l'Udinese, alla ricerca di un complicato piazzamento nella parte sinistra della classifica. Ventiquattro i giocatori convocati da Sarri, che oltre a Gila, uscito per infortunio nel match infrasettimanale contro la Dea, dovrà fare a meno anche di Zaccagni e Cataldi. Come riporta il club con una nota ufficiale, i due sono rispettivamente alle prese con i "postumi di trauma contusivo di media entità al quadricipite destro" e una "sindrome influenzale".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lazio, Zaccagni ancora out per infortunio: l'esito degli esami

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