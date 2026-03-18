Infortunio Zaccagni | l’esito ufficiale degli esami del capitano della Lazio Le sue condizioni e i tempi di recupero

Il capitano della Lazio ha subito un infortunio durante una partita, e sono stati resi noti i risultati degli esami medici effettuati. Le autorità sanitarie hanno confermato le condizioni attuali e indicato i tempi di recupero necessari. La squadra si prepara a gestire l’assenza del giocatore, che dovrà restare lontano dal campo per un certo periodo.

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