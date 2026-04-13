Lazio i convocati per la Fiorentina | out per infortunio Marusic e Maldini l' esito degli esami

Il tecnico ha convocato 23 giocatori per la partita contro la Fiorentina. Tra i presenti, non ci saranno Marusic e Maldini, entrambi fuori causa a causa di infortuni. Gli esami medici hanno confermato la loro indisponibilità. La lista include tutti gli altri atleti disponibili per l'incontro, che si svolgerà tra le due squadre di Serie A. La gara è programmata per questa settimana.

La Lazio, reduce da quattro risultati utili consecutivi in campionato (tre vittorie e un pareggio), si appresta ad affrontare la Fiorentina per il posticipo del lunedì, valido per la 32ª giornata di Serie A. Ventitré i giocatori convocati da Maurizio Sarri, che - come annunciato dalla società tramite nota ufficiale - dovrà fare a meno non soltanto di Gigot, Gila, Provedel e Rovella, ma anche di Marusic e Maldini, i quali si sono dovuti fermare nelle scorse ore: "A seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue: lesione di basso grado al polpaccio destro per Marusic e infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro per Maldini.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lazio, i convocati per la Fiorentina: out per infortunio Marusic e Maldini, l'esito degli esami Lazio, i convocati per la Fiorentina: si fermano Marusic e Maldini! 6 assenti per Sarri, le loro condizioni ufficialiCalciomercato Juventus: futuro deciso per Boga e Holm? Le decisioni sui riscatti dei due giocatori. Infortunio Zaccagni, che guaio per la Lazio! C’è lesione: ecco l’esito degli esamiLookman, il Fenerbahce ora si spazientisce! Notte di tensione: quale futuro per l’attaccante dell’Atalanta? La rivelazione di Romano Liverpool,...