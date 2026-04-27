Lunedì 27 aprile 2026 alle ore 20:45 si disputa la partita tra Lazio e Udinese all’Olimpico. La Lazio, reduce dalla finale di Coppa Italia, cerca di mantenere alta l’attenzione sul campionato. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, e le quote dei bookmaker indicano un pronostico equilibrato, con almeno un gol previsto per parte. La sfida si presenta come un’occasione per entrambe le squadre di ottenere punti importanti.

La Lazio è sulle ali dell’entusiasmo dopo aver centrato il grande obiettivo della finale di Coppa Italia, ma ora deve tornare a focalizzarsi sul campionato perché lunedì sera all’Olimpico arriva l’Udinese. I biancocelesti sono reduci da ben 120 minuti di fuoco in settimana con l’Atalanta più la lotteria dei rigori, che hanno portato via sicuramente. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lazio-Udinese (lunedì 27 aprile 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un gol per parte all’Olimpico

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