Lazio-Udinese lunedì 27 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Almeno un gol per parte all’Olimpico
Lunedì 27 aprile 2026 alle 20:45, allo stadio Olimpico, si gioca Lazio-Udinese. La squadra di casa ha vinto la Coppa Italia e si prepara a questa partita di campionato. L’avversario arriva con buone prestazioni e si aspetta almeno un gol per parte. Le formazioni sono state annunciate e si stanno valutando le quote e i pronostici per l’incontro.
La Lazio è sulle ali dell’entusiasmo dopo aver centrato il grande obiettivo della finale di Coppa Italia, ma ora deve tornare a focalizzarsi sul campionato perché lunedì sera all’Olimpico arriva l’Udinese. I biancocelesti sono reduci da ben 120 minuti di fuoco in settimana con l’Atalanta più la lotteria dei rigori, che hanno portato via sicuramente. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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