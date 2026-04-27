Lazio-Udinese lunedì 27 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Almeno un gol per parte all’Olimpico

Lunedì 27 aprile 2026 alle 20:45, allo stadio Olimpico, si gioca Lazio-Udinese. La squadra di casa ha vinto la Coppa Italia e si prepara a questa partita di campionato. L’avversario arriva con buone prestazioni e si aspetta almeno un gol per parte. Le formazioni sono state annunciate e si stanno valutando le quote e i pronostici per l’incontro.