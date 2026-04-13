Fiorentina-Lazio lunedì 13 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno un gol per parte al Franchi

Lunedì 13 aprile alle 20:45 si svolge al stadio Franchi la partita tra Fiorentina e Lazio, valida per la 32esima giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e le quote prevedono almeno un gol per parte. La sfida si disputa in un momento di stagione in cui entrambe le squadre cercano punti importanti in classifica.

La sfida del Franchi tra Fiorentina e Lazio si gioca lunedì e chiude la 32esima giornata di Serie A. Padroni di casa della Fiorentina. Vogliono dimenticare la brutta sconfitta in settimana in Conference League contro il Crystal Palace, che l’ha portata a un passo dall’eliminazione nel torneo, e hanno bisogno di un risultato positivo per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Fiorentina-Lazio (lunedì 13 aprile 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un gol per parte al “Franchi” Udinese-Fiorentina (lunedì 02 marzo 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un gol per parteA chiudere la giornata 27 della Serie A c’è il match di lunedì sera tra Udinese e Fiorentina, che rappresenta un’altra tappa importante per la Viola... Fiorentina-Lazio (lunedì 13 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiLa sfida del Franchi tra Fiorentina e Lazio si gioca lunedì e chiude la 32esima giornata di Serie A.