Juventus-Lazio | le probabili formazioni e dove vedere la partita

Domenica sera la Juventus sfida la Lazio a Torino per la 24esima giornata di Serie A. La partita inizia alle 20:45 e si aspetta un match acceso tra due squadre che puntano a vincere. I tifosi sono già in fermento e si preparano a seguire l’incontro, che promette emozioni e colpi di scena.

A Torino Maurizio Sarri non potrà contare su Pellegrini, Zaccagni, Lazzari e Dia. Altra maglia da titolare per Maldini e torna dal 1' anche Nuno Tavares Domenica 8 febbraio alle 20:45 la Lazio scenderà in campo a Torino contro la Juventus per la 24esima giornata di Serie A. Match difficile per i biancocelesti ancora alle prese con la contestazione della tifoseria, con il tifo organizzato che ha annunciato una nuova diserzione dell’Olimpico per il match contro l’Atalanta. Alessio Romagnoli si è regolarmente allenato con il resto della squadra e si candida per partire titolare. Al suo fianco Gila.🔗 Leggi su Today.it

