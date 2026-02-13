Lazio-Atalanta | le probabili formazioni e dove vedere la partita

Sabato 14 febbraio alle 18:00, all’Olimpico di Roma, Lazio e Atalanta si affrontano nel match della 25ª giornata di Serie A, con i biancocelesti che cercano punti per migliorare la loro posizione in classifica e i bergamaschi decisi a consolidare il loro momento positivo in campionato.

I biancocelesti tornano in campo all'Olimpico contro la Dea di Palladino dopo il successo in Coppa Italia. Sarri senza Pedro e Zaccagni infortunati e Romagnoli squalificato. Sabato 14 febbraio la Lazio alle ore 18:00 giocherà all’Olimpico contro l’Atalanta nel match valido per la 25esima giornata di Serie A. Rischio Olimpico deserto per la sfida ai nerazzurri di Bergamo (nonché prossimi avversari nella semifinale di Coppa Italia) per via della contestazione del tifo biancoceleste. Maurizio Sarri non potrà contare su Pedro e Zaccagni infortunati e su Romagnoli squalificati. In attacco allora si candida per partire titolare Noslin con Isaksen e Maldini.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su lazio atalanta

Sabato 3 gennaio alle 20:45 si svolge il match tra Atalanta e Roma, valido per la 18ª giornata di Serie A.

Gol PAZZESCHI che non vedremo più

Ultime notizie su lazio atalanta

Argomenti discussi: Lazio-Atalanta: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Lazio-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Maldini, Taylor, Krstovic, Scamacca e Samardzic; Bologna-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Coppa Italia; Bologna-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia.

Probabili formazioni Lazio-Atalanta: le sensazioni su Samardzic, Tavares e ScamaccaProbabili formazioni Lazio Atalanta - Nella giornata di sabato 14 febbraio, andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma la sfida ... fantamaster.it

Probabili formazioni Lazio-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Maldini, Taylor, Krstovic, Scamacca e SamardzicI sogni europei di Lazio e Atalanta passano dalla sfida dell'Olimpico: le ultime sulle formazioni e sulle scelte di Maurizio Sarri e Raffaele Palladino in vista del match del tardo pomeriggio del saba ... goal.com

Nuovo #Schedinaccio tutto sulla #SerieA! #Como #Fiorentina #Lazio #Atalanta #Inter #Juventus #Cremonese #Genoa #Napoli #Roma x.com

Verso Lazio-Atalanta: come sta Scamacca Può giocare all'Olimpico Link all'articolo nel commento Lazionews - facebook.com facebook