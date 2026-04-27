Lazio-Udinese le pagelle | perla Pedro 6,5 Atta sostanza e gol 7

Nella partita tra Lazio e Udinese, Pedro riceve un 6,5 per la sua prestazione con una giocata da ricordare. Atta ottiene un 7 grazie alla sua presenza in campo e al gol segnato. Tra i biancocelesti, Maldini e Isaksen si distinguono positivamente, mentre Gueye e Zaniolo tra gli ospiti non rendono come previsto. La gara si è conclusa con alcune valutazioni positive e altre meno convincenti da entrambe le squadre.