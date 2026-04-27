Lazio-Udinese 3-3 pagelle | Pedro 7,5 fa un capolavoro Maldini 7 al posto giusto Atta 7,5 elegante

All'Olimpico si è conclusa con un pareggio la partita tra Lazio e Udinese, terminata 3-3. Durante l'incontro, Pedro ha realizzato un gol spettacolare, Maldini si è distinto per la sua posizione in campo, e Atta ha mostrato un'eleganza notevole. La sfida ha visto entrambe le squadre segnare più di un gol, con azioni emozionanti e ripetuti cambi di risultato. Alla fine, le due formazioni si sono divise un punto ciascuna.

All'Olimpico è andata in scena una gara pazza: Lazio e Udinese parreggiano con il risultato di 3-3 e si portano a casa un punto a testa. Nel primo tempo l'Udinese si porta avanti grazie alla conclusione di potenza di Ehizibue, poi Pellegrini sigla il gol del pareggio in avvio di ripresa con un gran sinistro da fuori area. La partita sembra andare in direzione degli uomini di Sarri a 10 minuti dalla fine, quando Pedro da posizione defilata batte Okoye con un tiro a giro sul secondo palo. Il finale assume una piega folle: Atta ribalta il risultato prima con un tap-in e poi con un destro sul secondo palo. Per gli ospiti sembra fatta, ma a fine recupero un tiro da fuori viene deviato da Maldini che sotto porta regala il pareggio ai suoi.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Lazio-Udinese 3-3, pagelle: Pedro (7,5) fa un capolavoro, Maldini (7) al posto giusto, Atta (7,5) elegante Notizie correlate Pagelle Lazio Udinese, che perle di Pellegrini e Pedro! Atta in versione super, Maldini salva Sarri – I VOTICalciomercato Juve, sprint per Ordonez: colpo vicino dal Brugge per la difesa del futuro! Barcellona, ai titoli di coda la storia blaugrana di Ansu... PAGELLE TOP E FLOP Lazio-Udinese 3-3: Atta illude Runjaic, Maldini salva SarriVoti, top e flop della sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la 35° giornata del campionato di Serie A, che si è disputata a Roma Dopo la grande... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lazio-Udinese, oggi Serie A. Orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming; Pronostico Lazio-Udinese | Serie A 2025/26; Lazio-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Lazio-Udinese: probabili formazioni e statistiche. PAGELLE TOP E FLOP Lazio-Udinese 3-3: Atta illude Runjaic, Maldini salva SarriLe valutazioni di Lazio e Udinese al termine della gara di campionato, valevole come posticipo della 35esima giornata ... calciomercato.it Atta incanta l'Olimpico ma Maldini salva la Lazio: 3-3 contro l'UdineseI voti del fantacalcio, la sintesi, il tabellino e i marcatori della partita Lazio - Udinese 3-3, valida per la 34ª giornata del campionato di Serie A. fantacalcio.it CHE FINALE TRA LAZIO E UDINESE Finisce 3-3 tra Lazio e Udines: una gara ricca di colpi di scena, soprattutto nel finale. L’Udinese passa in vantaggio al 18’ con Ehizibue, ma nella ripresa Pellegrini ristabilisce l’1-1 sugli sviluppi di un calcio d’angolo. D - facebook.com facebook FINALE INCREDIBILE: LAZIO-UDINESE FINISCE 3-3 A passare in vantaggio sono i bianconeri con Ehizibue, ma i padroni di casa non ci stanno e la ribaltano grazie ai golazi di Pellegrini e Pedro. I friulani però ribaltano tutto e nel recupero tornano avanti co x.com