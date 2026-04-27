Lazio-Udinese 3-3 | solo gol bellissimi e spettacolo un punto a testa all' Olimpico

Allo stadio Olimpico si è conclusa con un pareggio per 3-3 la partita tra Lazio e Udinese, valida per la 34ª giornata di Serie A. La sfida ha visto entrambe le squadre segnare gol di grande livello, regalando un pomeriggio ricco di spettacolo e azioni emozionanti. La gara si è conclusa con un risultato che lascia entrambi i team con un punto ciascuno.

Roma 27 aprile 2026 - Gol e spettacolo all'Olimpico concludono la giornata numero 34 di Serie A. Lazio e Udinese si lasciano con un punto a testa, ma soprattutto regalano uno show di altissimo livello, terminato 3-3. Al vantaggio di Ehizibue nel primo tempo, risponde Pellegrini, poi i biancocelesti riescono anche a ribaltarla con il gol di Pedro, bellissimo come le prime due marcature della gara. I friulani però rispondono colpo su colpo e nel finale Atta sale sul palco, realizzando una doppietta che illude i bianconeri del successo, salvo poi pensarci Maldini a fissare il risultato sul 3-3 finale. Gli ultimi due gol del match arrivati entrambi nei minuti di recupero.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lazio-Udinese 3-3: solo gol bellissimi e spettacolo, un punto a testa all'Olimpico UDINESE-LAZIO 1-1 | LIVE REACTION | Un FURTO dopo l'ALTRO! Notizie correlate Leggi anche: Lazio-Udinese 3-3: pari spettacolo all'Olimpico Tra Lazio e Atalanta un punto a testa: l'anticipo dell'OlimpicoSolo un pari contro il Parma, niente poker: la Lazio rimedia un punto in rimonta ma gioca un'altra partita seria sopratutto nella ripresa. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Lazio-Udinese, oggi Serie A. Orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming; Pronostico Lazio-Udinese | Serie A 2025/26; Lazio-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Lazio-Udinese: probabili formazioni e statistiche. Atta incanta l'Olimpico ma Maldini salva la Lazio: 3-3 contro l'UdineseI voti del fantacalcio, la sintesi, il tabellino e i marcatori della partita Lazio - Udinese 3-3, valida per la 34ª giornata del campionato di Serie A. fantacalcio.it PAGELLE TOP E FLOP Lazio-Udinese 3-3: Atta illude Runjaic, Maldini salva SarriLe valutazioni di Lazio e Udinese al termine della gara di campionato, valevole come posticipo della 35esima giornata ... calciomercato.it Lazio-Udinese, pirotecnico 3-3: 4 gol negli ultimi 10' più recupero, Maldini salva Sarri in extremis - facebook.com facebook FINALE INCREDIBILE: LAZIO-UDINESE FINISCE 3-3 A passare in vantaggio sono i bianconeri con Ehizibue, ma i padroni di casa non ci stanno e la ribaltano grazie ai golazi di Pellegrini e Pedro. I friulani però ribaltano tutto e nel recupero tornano avanti co x.com