Nel match di recupero della 34esima giornata di Serie A, Lazio e Udinese hanno chiuso con un punteggio di 3-3 all'Olimpico. La partita è rimasta sul punteggio di 1-1 fino all'80', quando sono stati segnati altri gol da entrambe le squadre. La sfida si è conclusa con un pareggio che ha regalato emozioni fino all'ultimo minuto.

Il match era sull'1-1 fino all'80'. ROMA - Pareggio pirotecnico tra Lazio e Udinese nel posticipo della 34esima giornata di Serie A. All'Olimpico finisce 3-3 con cinque gol nel secondo tempo e tante emozioni nel finale. Ehizibue apre le danze al 18' e Luca Pellegrini pareggia i conti al 50'. Dall'80' succede di tutto: prima un destro a giro magnifico di Pedro regala il vantaggio ai biancocelesti, poi la doppietta in sette minuti di Atta (86' e 93') sembra consegnare i tre punti agli ospiti, ma al 96' Daniel Maldini firma il 3-3 finale. La squadra di Sarri sale quota 48 punti e aggancia il Bologna all'ottavo posto, mentre i friulani restano 11esimi con 44 punti.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Lazio-Udinese 3-3: pari spettacolo all'Olimpico

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