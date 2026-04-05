Tra Lazio e Atalanta un punto a testa | l' anticipo dell' Olimpico

Nell'anticipo dell'Olimpico, Lazio e Atalanta si sono divise la posta in palio con un pareggio. La Lazio, dopo aver subito un gol, è riuscita a pareggiare nel corso della partita, mantenendo la concentrazione soprattutto nella ripresa. La squadra ha ottenuto un punto contro una formazione che si è dimostrata compatta e determinata. La partita si è conclusa con un risultato che lascia entrambi i team a quota uno.

Solo un pari contro il Parma, niente poker: la Lazio rimedia un punto in rimonta ma gioca un'altra partita seria sopratutto nella ripresa. Apre Delprato, 1-1 di Noslin, sempre lui, come all'andata quando, però, una sua rete valse la vittoria in nove contro undici. Benino sul campo, la solita tristezza sugli spalti con poche presenze per lo sciopero contro la gestione del presidente Lotito. Difficile capire come si potrà uscire da questa situazione di stallo, le previsioni sono nefaste, i tifosi non si presentano più allo stadio, probabile anche il boicottaggio degli abbonamenti per spingere il padrone del club a lasciare la Lazio. Lo strappo appare definitivo, non ci sono margini per una possibile mediazione e quindi anche stavolta l'Olimpico è deserto. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tra Lazio e Atalanta un punto a testa: l'anticipo dell'Olimpico Lazio e Parma fanno un punto a testa all’Olimpico: Noslin risponde a DelpratoLa Lazio impatta 1-1 contro il Parma all’Olimpico, tornato silenzioso per la protesta dei tifosi. Lazio-Atalanta, tra Sarri e Palladino subito un anticipo... di Coppa Italia: il pronosticoNella 25ª giornata di Serie A è in programma all'Olimpico una sfida tra due squadre che stanno cercando di risalire la corrente dopo un avvio... Temi più discussi: Coppa Italia: Lazio e Atalanta pronte alla battaglia per la finale; Lazio - Atalanta; Cinque cose su Lazio-Atalanta 2-2 di Coppa Italia: doppio recupero nerazzurro, ci si gioca tutto a Bergamo; IL PROGRAMMA DEL WEEKEND – La 18 attende l’Atalanta, 15 e 16 sfidano il Napoli. Coppa Italia, questa sera la seconda semifinale Lazio-Atalanta(LaPresse) Un Olimpico deserto si appresta a ospitare la seconda semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, dopo il pareggio 0-0 ieri sera ... stream24.ilsole24ore.com Corsa all’Europa, si apre un mese cruciale per Lazio e AtalantaLe prossime settimane saranno decisive per delineare il quadro delle qualificazioni alle competizioni europee della prossima stagione: si apre un mese cruciale per Lazio e Atalanta che, oltre a battag ... lazionews.eu La Classifica aggiornata! Colpo salvezza della Fiorentina. Pareggio tra Lazio e Parma. Il Bologna supera la Cremonese - facebook.com facebook Nel deserto dell’Olimpico tra Lazio e Parma è 1-1 x.com