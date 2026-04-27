Un totale di 31 ristoranti del Lazio sono stati premiati con le riconoscimenti Michelin 2026 durante una cerimonia al Waldorf Astoria Rome. I riconoscimenti sono stati consegnati per l’eccellenza culinaria raggiunta dai ristoranti della regione. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi specifici o sul numero di stelle assegnate. La premiazione si è svolta recentemente, attirando l’attenzione del settore gastronomico locale.

? Cosa sapere Trentuno ristoranti del Lazio ricevono le targhe Michelin 2026 presso il Waldorf Astoria Rome.. Il premio include tre due Stelle e introduce i nuovi riconoscimenti Bib Gourmand.. Trentuno ristoranti del Lazio hanno ricevuto le targhe ufficiali della Guida Michelin 2026 durante una cerimonia tenutasi presso la Terrazza degli Aranci del Waldorf Astoria Rome Cavalieri, dove Heinz Beck ha ospitato l’evento nel suo ristorante La Pergola. Il riconoscimento, che celebra l’eccellenza gastronomica della regione, vede protagonista il talento di professionisti che si sono distinti per qualità e creatività. All’interno del gruppo premiato, tre realtà hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento delle due Stelle, mentre altri 27 locali hanno ricevuto una Stella.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio, trionfo Michelin 2026: 31 ristoranti premiati per l’eccellenza

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