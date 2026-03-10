Igiene Pubblica Faurmaceutico e Oftalmologia nuove nomine strategiche all’Azienda USL

L’Azienda USL di Modena annuncia le recenti nomine nei settori di igiene pubblica, farmaceutico e oftalmologia. Tre figure vengono assegnate alla guida di servizi chiave, nel quadro del processo di aggiornamento delle reti di assistenza e cura. Le nomine riguardano ruoli strategici all’interno dell’azienda, che continueranno a sviluppare le attività di settore.

Alla guida del Dipartimento Farmaceutico, del Servizio di Igiene Pubblica e dell’Oftalmologia tre professionisti per consolidare assistenza e cura sul territorio Prosegue il percorso di rinnovo delle reti di assistenza e cura dell’Azienda USL di Modena, con tre nuove nomine alla guida di altrettanti servizi strategici. Nei giorni scorsi, a conclusione delle relative procedure di selezione, sono stati infatti conferiti gli incarichi di Direzione del Dipartimento interaziendale Farmaceutico, attribuito alla dottoressa Francesca Gandolfi, del Servizio di Igiene Pubblica, affidato alla dottoressa Alessandra Fantuzzi, già facente funzione da luglio 2024, e della Struttura complessa di Oftalmologia, assegnato al dottor Vittorio Cortese. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Articoli correlati

Solare e transizione energetica: alleanze strategiche e nuove nomine per l’Italia del futuro.Il settore delle energie , con particolare attenzione al solare, è protagonista di un’intensa fase di riposizionamento strategico.

Messaggi sms da 'Cup Usl', l'Azienda Sanitaria: "Attenti, è una truffa"L'Azienda Sanitaria informa la cittadinanza che nei giorni scorsi sono stati segnalati falsi messaggi sms inviati a numeri privati e apparentemente...

Tutti gli aggiornamenti su Igiene Pubblica

Bolzano riorganizza i Servizi d’igiene e sanità pubblicaLa presenza di due Servizi d’igiene con una chiara suddivisione dei compiti e competenze a livello provinciale garantisce una realizzazione chiara, unitaria e rapida delle norme di legge. Il ... quotidianosanita.it

Asl Vco. Edoardo Quaranta è il nuovo Direttore della SOC di Igiene PubblicaNato nel 1962 in Sardegna a Seui, provincia della Ogliastra, lavora al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL VCO dal 1989 e dal 2017 come Responsabile della Struttura Semplice di Igiene e Sanità ... quotidianosanita.it