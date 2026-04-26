Il legale di Gervasoni ha dichiarato che il suo assistito riceve un invito a comparire senza dettagli chiari e ha espresso perplessità sulla contestazione di una partita di Serie B. La comunicazione è arrivata in un momento in cui si discute delle accuse rivolte al giocatore. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui riferimenti specifici alla partita coinvolta.

Gervasoni, il legale: «È un invito a comparire al buio, non capiamo perché gli si contesti una partita di Serie B quando.». Le parole. L’inchiesta della Procura di Milano che sta scuotendo i vertici dell’AIA registra la prima presa di posizione ufficiale di Andrea Gervasoni. Il supervisore VAR, autosospesosi in seguito all’iscrizione nel registro degli indagati per concorso in frode sportiva, ha affidato la propria difesa alle parole dell’avvocato Michele Ducci. Il legale ha voluto sottolineare una discrepanza temporale e di competenza territoriale che renderebbe, a suo dire, poco chiare le basi dell’accusa:? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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