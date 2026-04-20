Bonus rimpatri nel dl Sicurezza l'avvocato Radi | Norma liberticida non siamo collaboratori del governo

Una norma contenuta nel decreto Sicurezza, che prevede incentivi per gli avvocati che assistono nei rimpatri volontari, sta suscitando polemiche tra gli operatori legali. Secondo alcuni professionisti del settore, la disposizione potrebbe portare a un'influenza eccessiva del governo sulla professione forense, creando dubbi sulla libertà di difesa. L'avvocato Radi ha definito la norma come liberticida, sottolineando che i legali non devono essere considerati collaboratori del potere esecutivo.

La norma del dl Sicurezza che premia gli avvocati che facilitano i rimpatri volontari rischia di trasformare i difensori in collaboratori del governo. Inoltre, colpisce gravemente i diritti dei migranti. Lo spiega a Fanpage.it l'avvocato cassazionista Riccardo Radi, consigliere onorario dell'Associazione Italiana Difensori d'Ufficio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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