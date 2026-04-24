Ieri sera a Sulmona si è tenuta la presentazione del libro “La Piazze”, scritto in dialetto pratolano dal giornalista Ennio Bellucci. L’evento si è svolto nell’aula consiliare, che era piena di persone interessate. Il volume raccoglie poesie che usano il dialetto come modo per conservare e raccontare la storia della comunità. La serata ha visto un’ampia partecipazione di pubblico e ha messo in evidenza l’interesse per questa forma di espressione culturale.

di Claudio Lattanzio * Aula consiliare gremita, ieri sera a Sulmona, per la presentazione di “La Piazze”, il libro di poesie in dialetto pratolano del giornalista Ennio Bellucci. Un’opera nata quasi per caso, dalla rubrica settimanale che la testata ReteAbruzzo dedica alla poesia dialettale, e diventata nel tempo un vero e proprio affresco collettivo della vita di Pratola Peligna. A guidare l’incontro, con misura e ritmo, il giornalista Giuseppe Fuggetta, che ha accompagnato interventi e letture dando continuità al racconto della serata. Le liriche raccolte nel volume restituiscono la quotidianità, i volti e le radici di una comunità attraverso piccoli quadri di vita vissuta.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Sulmona, successo per il libro “La piazze”, di Ennio Bellucci: il dialetto come memoria viva e racconto della comunità

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