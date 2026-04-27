Lavoro le buone prassi della partecipazione sono già realtà | il bollino Cnel le certifica

In Italia, le pratiche di partecipazione nel mondo del lavoro sono già adottate in diverse realtà e vengono riconosciute attraverso un apposito marchio istituzionale. Questo certificato, denominato “Bollino Cnel”, è stato introdotto per identificare e valorizzare le buone prassi nel coinvolgimento dei lavoratori e delle parti sociali. La diffusione di queste modalità si accompagna a una maggiore attenzione alle metodologie di partecipazione nel contesto lavorativo.

La diffusione della partecipazione va di pari passo con le “buone prassi”. È anche con questo spirito che è nato il riconoscimento istituzionale “Bollino Cnel” che le identifica e valorizza. Finalmente approvata la legge attuativa dell’articolo 46 della Costituzione (15 maggio 2025 n. 76), lo scorso 26 febbraio 2026 l’Assemblea del Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro (Cnel) ha approvato il regolamento della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori in materia di raccolta e valorizzazione delle buone pratiche, prevedendo anche la possibilità del riconoscimento di una sorta di “Bollino Cnel” a fini reputazionali e divulgativi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Lavoro, le buone prassi della partecipazione sono già realtà: il “bollino Cnel” le certifica Notizie correlate Bollino Cnel per le aziende virtuose che coinvolgono i dipendenti e adottano buone praticheLa partecipazione dei dipendenti alla vita dell'impresa è uno dei temi più importanti, nel dibattito contemporaneo sul futuro del... Con i bambini: “Cambio rotta, percorsi inclusivi nella giustizia minorile”. A Roma le buone prassi per il reinserimento dei minori autori di reatoRoma, 15 aprile 2026 – Si è svolto oggi presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma il convegno “Cambio rotta: percorsi inclusivi nella giustizia... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il primo maggio con i primi risultati delle buone prassi partecipative in tre casi pilota; Manifesto aperto Accompagnare con cura - Pastorale Sociale e del Lavoro; Salute e sicurezza sul lavoro: prevenire grazie all’Ai; Violenza sui sanitari: la prevenzione cambia passo. Il primo maggio con i primi risultati delle buone prassi partecipative in tre casi pilotaPrtecipazione La diffusione della partecipazione va di pari passo con le buone prassi. E’ anche con questo spirito che ... barbadillo.it Affido: Aibi, le buone prassi in alcuni comuniSecondo gli ultimi dati forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (nei Quaderni della Ricerca Sociale 61), alla fine del 2023 risultavano complessivamente presi in carico, in Italia, ... agensir.it Un lavoro prezioso, ma di cui si parla poco per rispetto e pudore - IL VIDEO - facebook.com facebook Vertenza Bekaert, i sindacati in Prefettura a Cagliari: «Trecento posti di lavoro a rischio» x.com