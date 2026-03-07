Bollino Cnel per le aziende virtuose che coinvolgono i dipendenti e adottano buone pratiche

Il Cnel ha deciso di assegnare un bollino alle aziende che coinvolgono i dipendenti e adottano pratiche virtuose. Questa iniziativa mira a riconoscere le realtà imprenditoriali che promuovono la partecipazione dei lavoratori nella gestione e nelle decisioni aziendali. La scelta riguarda le imprese che si distinguono per comportamenti positivi e strategie innovative nel rapporto con i propri dipendenti.

La partecipazione dei dipendenti alla vita dell'impresa è uno dei temi più importanti, nel dibattito contemporaneo sul futuro del lavoro. In questa direzione, si colloca una recente iniziativa del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (Cnel), che ha approvato un regolamento per la raccolta e la valorizzazione delle migliori esperienze aziendali di coinvolgimento del personale. Tra le novità più significative, c'è l'istituzione del cosiddetto bollino Cnel, un riconoscimento destinato a tutti coloro che adottano modelli virtuosi di contribuzione dei lavoratori alla vita aziendale.... 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bollino Cnel per le aziende virtuose che coinvolgono i dipendenti e adottano buone pratiche Leggi anche: Terni, sport e buone pratiche: premiate al Liceo Classico due associazioni sportive virtuose dell’Umbria La profezia apocalittica del secondo uomo più ricco d’Italia: “Le aziende che adottano strumenti AI stanno addestrando i loro sostituti”“Le aziende adottano strumenti di intelligenza artificiale per rimanere competitive. Una selezione di notizie su Bollino Cnel. Temi più discussi: Partecipazione dei lavoratori: il CNEL approva il bollino delle buone pratiche aziendali.; Buone pratiche aziendali: come ottenere il bollino CNEL e quali sono i vantaggi; LEGGE PARTECIPAZIONE LAVORATORI/ L’occasione per le imprese di essere selezionate dal Cnel. Bollino Cnel per le aziende virtuose che coinvolgono i dipendenti e adottano buone praticheIntrodotto da un nuovo regolamento, il bollino Cnel premia le aziende che coinvolgono i lavoratori nei processi decisionali ... quifinanza.it LEGGE PARTECIPAZIONE LAVORATORI/ L’occasione per le imprese di essere selezionate dal CnelGli accordi sulla partecipazione dei lavoratori possono essere segnalati al Cnel ed essere selezionati come buone pratiche ... ilsussidiario.net Al link che segue il regolamento della "Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori" istituita presso il @cnel_it in materia di raccolta e valorizzazione delle buone pratiche nonché di riconoscimento del “bollino CNEL” cnel.it/Portals/ x.com La Cgil ha espresso voto contrario all’approvazione, da parte dell’assemblea del Cnel, del Regolamento sulla ‘raccolta e valorizzazione delle buone pratiche di partecipazione’ e all’istituzione del cosiddetto ‘bollino Cnel’ https://www.cgil.it/ufficio-stampa/cne - facebook.com facebook