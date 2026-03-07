Bollino Cnel per le aziende virtuose che coinvolgono i dipendenti e adottano buone pratiche

Il Cnel ha deciso di assegnare un bollino alle aziende che coinvolgono i dipendenti e adottano pratiche virtuose. Questa iniziativa mira a riconoscere le realtà imprenditoriali che promuovono la partecipazione dei lavoratori nella gestione e nelle decisioni aziendali. La scelta riguarda le imprese che si distinguono per comportamenti positivi e strategie innovative nel rapporto con i propri dipendenti.

La partecipazione dei dipendenti alla vita dell'impresa è uno dei temi più importanti, nel dibattito contemporaneo sul futuro del lavoro. In questa direzione, si colloca una recente iniziativa del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (Cnel), che ha approvato un regolamento per la raccolta e la valorizzazione delle migliori esperienze aziendali di coinvolgimento del personale. Tra le novità più significative, c'è l'istituzione del cosiddetto bollino Cnel, un riconoscimento destinato a tutti coloro che adottano modelli virtuosi di contribuzione dei lavoratori alla vita aziendale.... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

