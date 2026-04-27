lavoro diritti e tutele incontro con avvocati e sindacalisti

Si è tenuto nel Casello Idraulico un incontro dedicato ai diritti e alle tutele nel mondo del lavoro, promosso dall’associazione culturale ‘Liberamente’. L’evento ha visto la partecipazione di avvocati e sindacalisti, che hanno affrontato le questioni legate alla firma di contratti e alla tutela dei lavoratori. Durante l’incontro sono stati discussi aspetti pratici e legali, con l’obiettivo di fornire informazioni utili a chi si trova ad affrontare queste situazioni.

Si è svolto nel Casello Idraulico l’evento informativo sul tema ’Non firmare al buio: conosci i tuoi diritti e difendi il tuo lavoro’ organizzato dall’associazione culturale ’Liberamente’. Un pomeriggio dedicato al mondo del lavoro — con particolare attenzione ai giovani e ai lavoratori stagionali — che ha visto la partecipazione dell’avvocato giuslavorista Carlo De Martis, dell’avvocato penalista Domenico Fiorani e dei rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil. Tutti gli interventi hanno preso le mosse da una constatazione condivisa: il territorio follonichese e più in generale l’intera Maremma stanno attraversando una fase di difficoltà economica e demografica preoccupante.🔗 Leggi su Lanazione.it

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