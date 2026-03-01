Referendum le ragioni del No | incontro in Provincia con avvocati e magistrati

Un incontro si è svolto in Provincia a Brindisi con avvocati e magistrati per discutere delle ragioni del No al referendum. Durante l’evento sono state analizzate le implicazioni delle modifiche costituzionali proposte e si è parlato dell’importanza di una partecipazione informata. Nessun altro dettaglio sui contenuti specifici affrontati o sulle posizioni espresse è stato reso noto.

BRINDISI - La tutela della Costituzione e delle garanzie democratiche passa attraverso la partecipazione attiva e la consapevolezza di ogni singolo cittadino. In vista del referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo 2026 la cittadinanza è invitata a un prezioso momento di dialogo e di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Referendum, le ragioni del sì. Magistrati, avvocati e politici al dibattito in sala consiliare Referendum, le ragioni del No deli Magistrati ANM di AvellinoLa nota dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI SOTTOSEZIONE DI AVELLINO con IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Dott. Referendum giustizia, Grosso (Comitato No): La politica con la riforma vuole evitare disturbi Tutto quello che riguarda Referendum Temi più discussi: Le ragioni del No al referendum sulla giustizia; Referendum giustizia 2026: focus online con le ragioni del NO - FLC CGIL; 'Referendum Giustizia: le ragioni del SÌ e le ragioni del NO', incontro informativo il 4 marzo - FNSI; Referendum sulla giustizia. Gli argomenti del Sì, in breve. Referendum Giustizia: tutte le ragioni del Sì e del NoIl referendum sulla giustizia riporta al centro del dibattito pubblico temi cruciali come indipendenza della magistratura, responsabilità dei giudici e separazione delle funzioni. Ecco, in sintesi, le ... itacanotizie.it Referendum sulla giustizia, le ragioni del NoEmpoli, 1 marzo 2026 – Non nasconde la propria preoccupazione per la riforma sottoposta a referendum, il procuratore della Repubbl ... lanazione.it Vedere che l’Italia va a votare per approvare la separazione delle carriere in magistratura “farebbe felice” Licio Gelli. A sostenerlo non è un esponente dell’opposizione e neanche un componente del comitato per il No al referendum, ma Maurizio Gelli, quartog - facebook.com facebook Non con la mia complicità. Ho votato "no" a tutti i referendum costituzionali. Tutti. x.com