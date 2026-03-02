Rider | sicurezza è salario diritti e tutele | segui la diretta dell’incontro organizzato dal sindacato Usb
Oggi si tiene una diretta organizzata dal sindacato Usb sul tema dei rider, con particolare attenzione alla loro condizione lavorativa. L’incontro affronta questioni come sicurezza sul lavoro, salari, diritti e tutele, in un contesto in cui si discute di sfruttamento, precarietà e caporalato. Si parla anche dei recenti interventi di commissariamento delle piattaforme di consegna di cibo.
Rider, sfruttamento, precarietà e caporalato. Dopo il commissariamento di Glovo e Deliveroo, il sindacato Usb, da sempre molto presente e attivo nell’assistenza e nella difesa dei lavoratori del food delivery, promuove un momento pubblico di confronto e discussione a Milano, con l’incontro Rider: sicurezza è salario, diritti tutele. “Real job, real contract non è solo uno slogan. È la condizione perché la sicurezza smetta di essere infima propaganda e diventi salario, diritti e tutele reali”. Previsti gli interventi di delegati dei rider, sindacalisti, giornalisti, ricercatori e avvocati del lavoro. L’evento è al Cfup di viale Monza e sarà trasmesso in diretta su questa pagina e sui canali social del sindacato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Temi più discussi: Real job, real contract: la mobilitazione dei riders attraversa l’Italia, Lunedì 2 dibattito Sicurezza è salario, diritti e tutele a Milano; Assunzioni e salario fisso. Così Just Eat volta pagina sui rider; Just Eat cambia modello: assunzioni dirette e salario fisso per i rider; Sicurezza è salario, diritti e tutele. Assumeteci tutti con il Ccnl logistica. Lunedi 2 marzo ore 16.00, viale Monza 140, Milano.
