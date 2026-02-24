Proseguono i lavori per la ricostruzione del ponte sul Fossa in fondo a via Regina Pacis

Il cantiere per la ricostruzione del ponte sul Fossa, chiuso da maggio 2023 a causa degli allagamenti, avanza rapidamente. La riparazione si concentra sulla ripristinare la strada che collega Sassuolo e Formigine, interrotta da mesi. Lavorano operai e tecnici per rafforzare la struttura danneggiata. La rinnovata funzionalità dell’infrastruttura permetterà di riaprire il passaggio in tempi brevi. I lavori continuano senza sosta per ripristinare la connessione tra i due comuni.

Lavori finanziati dal PNRR per il nuovo Ponte di via Regina Pacis tra Sassuolo e Formigine: le strutture in acciaio sono in fase di ultimazione per garantire la riapertura al traffico entro la primavera del 2026 Prosegue il cantiere per la ricostruzione del Ponte di via Regina Pacis: l'infrastruttura che collega i comuni di Sassuolo e Formigine, chiusa dal maggio 2023 a seguito degli eventi alluvionali. Nelle ultime settimane, completata la fase di demolizione della vecchia struttura, i lavori si sono concentrati sulla preparazione delle nuove fondazioni e delle spalle del ponte. L’intervento, finanziato con circa 700. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Valdicecina: proseguono i lavori sul ponte del Torrente PavoneContinuano i lavori di manutenzione sul ponte del Torrente Pavone, situato lungo la SP 27 al confine tra Pomarance e Castelnuovo Val di Cecina.

Ponte sul Nure, Anas: «I lavori proseguono nel rispetto del cronoprogramma»Anas, parte del Gruppo FS Italiane, ha completato il primo stralcio dei lavori di manutenzione sul ponte sul Nure, lungo la Statale 9.

Olbia, corsa contro il tempo per i cantieri Pnrr: ecco i lavori conclusi e quelli ancora in corsoOlbia Pala, cemento e calendario. I cantieri avanzano con l’obiettivo di chiudere tutto entro l’estate. Le opere e gli interventi del Pnrr dovranno essere infatti terminati prima del 31 agosto 2026: i ... lanuovasardegna.it

Proseguono i lavori in galleria. Corsia unica per lo smontaggioCronoprogramma rispettato per gli interventi al tunnel. Vinci, teatro dello schianto. in cui ci furono 1 morto e 11 feriti. msn.com