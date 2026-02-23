Stop all' acqua in tre frazioni per lavori urgenti sulla rete idrica

Lavori urgenti sulla rete idrica causano l’interruzione dell’acqua nelle frazioni di San Leucio, Sala e Vaccheria a Caserta. I tecnici devono intervenire per riparare una perdita e garantire un servizio più sicuro. La sospensione durerà circa quattro ore, dalle 14:30 alle 19:00 di mercoledì 25 febbraio 2026. I residenti di queste zone devono organizzarsi per il rifornimento durante quel periodo.

La sospensione si rende necessaria per consentire la sostituzione di un tratto di rete idrica in via Giardini Reali, presso l’impianto di sollevamento di Paratella. I lavori saranno eseguiti dall’impresa Easyservizi S.r.l., che garantirà il completamento nel più breve tempo possibile, al fine di limitare i disagi per la cittadinanza. Nepta, società che si occupa del servizio, invita la cittadinanza a programmare per tempo le proprie attività domestiche e a tenere conto dell’interruzione nelle ore indicate. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Frosinone, giovedì 22 gennaio stop alle lezioni in tre scuole per lavori sulla rete idrica: ecco l’elenco degli istituti coinvolti e le vie senza acquaGiovedì 22 gennaio 2026 a Frosinone alcune scuole resteranno chiuse a causa di lavori sulla rete idrica.

Lavori sulla rete idrica, stop di 10 ore all'erogazione dell'acqua nell'abitato di San Marco in LamisAcquedotto Pugliese ha comunicato un'interruzione temporanea dell'erogazione dell'acqua di 10 ore nell'abitato di San Marco in Lamis, nel Foggiano.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Lavori Aqp: stop all’acqua per 8 ore il 24 febbraio. Ecco dove e in quali vie; Manutenzione alla rete idrica: stop all’acqua in sette Comuni; Lavori sulla rete idrica: possibile stop all’acqua. Ecco dove e quando; Brisighella. Il 18 febbraio stop all’acqua in tutto il comune per lavori Hera alla rete idrica.

Nuovo stop all’Ancipa Basso: acqua sospesa per 48 ore in diversi Comuni dell’EnneseAncora disagi per gli utenti dell’Ennese. Dalle ore 7 di venerdì 19 febbraio 2026 scatterà una nuova interruzione dell’erogazione idrica a causa di un intervento urgente sull’acquedotto Ancipa Basso. vivienna.it

Pianfei, lunedì mattina stop all'acqua per riparare la reteACDA interverrà in via Sacheri dalle 8.30 alle 12: sospensione del servizio idrico in tutto il territorio comunale. Possibili alterazioni organolettiche al ripristino ... targatocn.it

Le piogge riempiono gli invasi, stop al razionamento dell’acqua a Palermo dopo 15 mesi La notizia: https://qds.it/stop-razionamento-acqua-palermo/ - facebook.com facebook