Sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro CISL FP Irpinia-Sannio | Traguardo importante

Si apre una nuova stagione di diritti e valorizzazione per le migliaia di dipendenti delle province di Avellino e Benevento “Siamo estremamente soddisfatti – dichiarano dalla Segreteria Territoriale CISL FP Irpinia Sannio – perché questo contratto restituisce, dopo anni di stagnazione, dignità a chi ogni giorno garantisce i servizi essenziali ai cittadini. È il premio a un grande lavoro di mediazione fatto a livello nazionale, che la CISL FP ha guidato con responsabilità, senza mai cedere su punti fondamentali come gli aumenti salariali e le tutele professionali”. Il nuovo contratto introduce diversi benefici tangibili: dagli incrementi medi mensili a regime, alla revisione dell’ordinamento professionale, passando per il potenziamento del welfare contrattuale e una migliore conciliazione tra tempi di vita e di lavoro attraverso il lavoro agile. Un pacchetto di misure pensato per rendere la Pubblica Amministrazione locale più attrattiva e moderna. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

