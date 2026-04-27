Lauro | Un pareggio giusto Stringiamo i denti fino alla fine

La Maceratese conclude la partita contro l’Helvia Recina-Pino Brizi con un pareggio. La squadra non ottiene la salvezza matematica, poiché la differenza reti rispetto al Sora rimane sfavorevole. L’allenatore ha commentato che il risultato è giusto e ha invitato a continuare a lottare fino alla fine del campionato. La partita si è conclusa senza ulteriori variazioni di classifica per entrambe le squadre.

La Maceratese si congeda dall’Helvia Recina-Pino Brizi con un pari che però non consegna la salvezza matematica ai biancorossi per via di un discorso di differenza reti, seppur favorevole, con il Sora. Tutto rimandato dunque, all’ultima giornata, domenica a Chieti. In sala stampa il tecnico Maurizio Lauro analizza così il pari maturato: "Onestamente pensavamo che il pari di oggi (ieri, ndr) potesse bastare, ma i risultati dagli altri campi non ci sono stati favorevoli. Speravamo di festeggiare in casa con i nostri tifosi, ma purtroppo così non è stato. Siamo ancora in ballo e ci sarà da stringere i denti fino alla fine per cercare di portare a casa questa salvezza meritata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lauro: "Un pareggio giusto. Stringiamo i denti fino alla fine" Achille Lauro - In Viaggio Verso Il Paradiso (Official Video) Notizie correlate Leggi anche: "C’è un po’ di stanchezza ma stringiamo i denti" Juventus Virtus Entella Under 17 0-0 LIVE: fine prima frazione, pareggio risultato più giusto per quanto visto in campoPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Punto d’oro per la Maceratese: 1-1- in casa col Giulianova e salvezza a un passo (Foto); MACERATESE. Lauro: Dispiace giocare senza la spinta dei tifosi. Achille Lauro fa tutto giustoTre brani in più, meno bisogno di dimostrare: Achille Lauro oggi lavora su quello che ha costruito, tra successo live, addio a X Factor e un impegno che va oltre la musica ... vanityfair.it Lauro prepara la sfida con il Giulianova: Maceratese, ti voglio più concentrataIl tecnico sul match di domani che mette in palio punti di salvezza: Le nostre maggiori motivazioni dovranno fare la differenza ... msn.com Oggi pomeriggio al Teatro Lauro Rossi - Macerata un bellissimo incontro partecipato con la compagnia di per l'appuntamento con Milena Vukotic, Maximilian Nisi e Salvatore Marino hanno raccontato - facebook.com facebook