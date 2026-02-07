Finisce a reti inviolate il primo tempo tra Juventus e Virtus Entella Under 17. La partita è equilibrata, con entrambe le squadre che cercano occasioni senza riuscire a trovare la rete. La Juventus spinge in alcuni momenti, ma la difesa della Virtus Entella regge bene. La prima frazione si chiude con un pareggio che sembra il risultato più giusto, considerando quanto visto in campo finora.

di Fabio Zaccaria Juventus Virtus Entella Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la corposa vittoria esterna contro il Genoa, la Juventus Under 17 ospita la Virtus Entella all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la diciottesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Virtus Entella Under 17: 0-0 sintesi e moviola. 45? FINE PRIMO TEMPO 42? Grande uscita di Giaretta che toglie le castagne dal fuoco in presa alta 40? Ancora un angolo per la Virtus Entella, fase di gioco favorevole ai liguri 35? OSAKUE AD UN PASSO DAL VANTAGGIO- Cross favoloso di Paonessa, Osakue prende il tempo a tutti e schiaccia di testa: Pasticcio respinge miracolosamente 34? RADANOVIC TRATTIENE PAONESSA- Paonessa scappa sulla linea del fuorigioco, Radanovic prima lo trattiene e poi lo stende 32? Ritmi alti e gara combattuta, le parole chiave di questo primo tempo 30? PUNIZIONE PER LA JUVE- Corigliano e Marchisio sul pallone, Rocchetti sale in cielo ma di poco manca lo specchio della porta difesa da Pasticcio 28? Botto ancora fastidioso- Il 9 dell’Entella si incunea in area, Rocchetti lo ferma in angolo 26? TRAVERSA DI BOTTO- Botto si allarga, doppio passo e destro fortissimo e preciso: solo la traversa salva Giaretta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Virtus Entella Under 17 0-0 LIVE: fine prima frazione, pareggio risultato più giusto per quanto visto in campo

La partita tra Juventus e Virtus Entella Under 17 si è conclusa con un risultato che ha sorpreso gli spettatori.

Dopo il match tra Inter e Napoli, Chivu ha commentato il risultato di 2-2, ritenendo che il pareggio sia giusto considerando quanto mostrato in campo.

