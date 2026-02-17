C’è un po’ di stanchezza ma stringiamo i denti

La squadra di Senigallia, chiamata in causa da un momento di fatica e da una formazione ridotta, si è fatta valere sul campo di Notaresco. Nonostante le assenze e la stanchezza, i rossoblu hanno dimostrato grinta e concretezza, conquistando un punto che può fare la differenza in classifica. La partita si è conclusa con un risultato che ha sorpreso alcuni osservatori, considerando le difficoltà incontrate durante la gara.

È una Vigor a ranghi ridotti, ma cinica ed efficace. A Notaresco i rossoblu di Senigallia strappano un punto prezioso e per nulla scontato. Di certo gli ultimi risultati sono ben diversi rispetto a quelli di qualche mese fa: tra dicembre e gennaio i vigorini hanno confezionato ben 7 risultati utili consecutivi, poi è arrivata la sconfitta di Teramo ed i pareggi negli ultimi due turni. Questi ultimi verdetti potrebbero indurre a pensare ad un calo di forma della Vigor o ad una sorta di appagamento. Invece no, la squadra di Clementi è concentrata, resiliente e forse ancor più combattiva. Se non fosse per quei maledetti infortuni, potrebbe addirittura ambire a qualcosa in più, invece il tecnico di Senigallia può solo gestire le poche risorse che ha a disposizione.