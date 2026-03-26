Durante un concerto all’Unipol Forum di Milano, l’artista ha interrotto l’esibizione dichiarando di sentirsi male e di aver avuto un episodio di vomito, attribuibile a un’intossicazione alimentare. Ha ringraziato il pubblico per la comprensione e ha lasciato il palco, lasciando senza il suo spettacolo circa undicimila spettatori. La performance, prevista come uno degli eventi principali dell’anno, si è conclusa prematuramente.

Era uno dei concerti più attesi dell’anno. C’erano undicimila persone per Rosalia all’Unipol Forum di Milano. L’inizio era previsto alle 20:30, ma qualcosa è andato storto. L’artista è apparsa stranamente alle 21:22. Noi di FqMagazine c’eravamo e vi raccontiamo cos’è accaduto. Lo show del Lux Tour è potente san dai primi minuti. Rosalia per tutto il primo atto ha letteralmente stregato il suo pubblico vestita con un tutù, dando dimostrazione di ballerina consumata, cimentandosi anche con il classico. Poi l’emozione e la commozione di cantare in italiano “ Mio Cristo Piange Diamanti”. “Quando ho scritto questa canzone, Puccini e Verdi, sono stati una grande fonte di ispirazione per me. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rosalia si sente male e ferma il concerto a Milano: “Vomito. Ho una intossicazione alimentare. Non ce la faccio. Scusatemi, vi amo”. Undicimila fan a bocca asciutta

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