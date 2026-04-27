L' attrice premio ubu Francesca Mazza ospite alla rassegna sul naviglio…primavera 2026

La rassegna “Sul Naviglio…primavera 2026” si avvia alla conclusione con la presenza di un’attrice nota per aver ricevuto il premio Ubu. L’evento è organizzato dall’associazione L e ha visto nel corso delle settimane vari ospiti e spettacoli. La partecipazione di Mazza rappresenta l’ultimo appuntamento di questa edizione. La manifestazione si svolge lungo il corso d’acqua, coinvolgendo il pubblico in diverse iniziative culturali.

Si conclude con un’ospite d’eccezione la rassegna “Sul Naviglio.primavera 2026”, realizzata dall’associazione L.O.F.T. con il contributo di Fondazione Cariparma e il patrocinio del Comune di Parma. Sarà, infatti, l’attrice e formatrice Francesca Mazza, tra le artiste teatrali più acclamate della.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate 'Io sono verticale': la premio ubu Francesca Astrei al Teatro NuovoDomenica 15 febbraio alle ore 18:00, Francesca Astrei, vincitrice del Premio Ubu 2025 come miglior attrice under 35, porta sul palco del Teatro Nuovo... Leggi anche: La drammaturgia sonora dedicata a Calliope chiude l’edizione invernale della rassegna “Sul Naviglio…” Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Visita performativa itinerante Terra contaminata; Eventi – mercoledì 22 Aprile 2026.