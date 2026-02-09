' Io sono verticale' | la premio ubu Francesca Astrei al Teatro Nuovo
La giovane attrice Francesca Astrei, vincitrice del Premio Ubu 2025, porta in scena il suo nuovo spettacolo
Domenica 15 febbraio alle ore 18:00, Francesca Astrei, vincitrice del Premio Ubu 2025 come miglior attrice under 35, porta sul palco del Teatro Nuovo di Pisa il suo ultimo lavoro: Io sono verticale.C’è chi si trova sospeso tra un respiro e l’altro, dove stare in piedi sembra un gesto troppo.🔗 Leggi su Pisatoday.it
