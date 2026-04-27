L'attrice ha rivelato di avere una regola in casa: le sue figlie devono abbracciarla ogni giorno per due minuti. La regola riguarda le due ragazze, di 17 e 15 anni, e lei stessa ha ammesso che le figlie non vorrebbero che fossimo a conoscenza di questa abitudine. La rivelazione è arrivata durante un'intervista, anche se lei ha specificato che si tratta di una consuetudine molto importante per lei.

N icole Kidman ha una regola in casa. Le figlie Sunday Rose, 17 anni, e Faith Margareth, 15, devono abbracciarla ogni giorno per due minuti. Lo ha raccontato durante HISTORYTalks a Philadelphia, ridendo: «Mi odieranno per averlo detto, ma gliene chiedo due al giorno. Rilascia certi ormoni nel corpo e tutti ne abbiamo bisogno. Lo sapevate?». Abbracci: perché fanno bene. guarda le foto Nicole Kidman e la regola dei due minuti: perché funziona. Due minuti di abbraccio non sono un capriccio: la ricerca sul contatto fisico e sulla produzione di ossitocina è solida, e Kidman lo sa. Ma quello che racconta della sua vita con le figlie va oltre la regola.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrcie ha una regola in casa che le figlie, dice lei stessa, non vorrebbero che raccontasse. L'ha svelata comunque. E dietro c'è più di quanto sembri

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