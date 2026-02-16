Jake Paul ha una regola nella relazione con Jutta Leerdam | Ogni sera prima che lei vada a letto

Jake Paul ha stabilito una regola nella sua relazione con Jutta Leerdam: ogni sera, prima che lei vada a dormire, lui le invia un messaggio. La coppia si mostra molto unita e passano spesso del tempo insieme, anche durante le pause dei loro impegni. Recentemente, sono stati fotografati mentre passeggiavano mano nella mano in un parco di Los Angeles, alimentando le voci di una relazione consolidata.

Quella tra Jake Paul e Jutta Leerdam è una relazione vera e appassionata: lo youtuber e pugile non risparmia attenzioni alla campionessa olimpica di pattinaggio. C'è una regola che lui segue tutte le sere: laddove non arriva l'aria che respirano, arriva il suo amore potente, anche a migliaia di chilometri di distanza.🔗 Leggi su Fanpage.it

Jutta Leerdam, campionessa olimpica olandese, ha fatto il suo debutto ai Giochi di Milano Cortina 2026 vincendo l’oro nei 1000 metri con record olimpico.

Jutta Leerdam, campionessa olimpica di short track, fa parlare di sé anche fuori dalla pista.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.