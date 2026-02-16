Jake Paul ha una regola nella relazione con Jutta Leerdam | Ogni sera prima che lei vada a letto
Jake Paul ha stabilito una regola nella sua relazione con Jutta Leerdam: ogni sera, prima che lei vada a dormire, lui le invia un messaggio. La coppia si mostra molto unita e passano spesso del tempo insieme, anche durante le pause dei loro impegni. Recentemente, sono stati fotografati mentre passeggiavano mano nella mano in un parco di Los Angeles, alimentando le voci di una relazione consolidata.
Quella tra Jake Paul e Jutta Leerdam è una relazione vera e appassionata: lo youtuber e pugile non risparmia attenzioni alla campionessa olimpica di pattinaggio. C'è una regola che lui segue tutte le sere: laddove non arriva l'aria che respirano, arriva il suo amore potente, anche a migliaia di chilometri di distanza.
Jutta Leerdam, la campionessa olimpica che ha conquistato Milano e Jake Paul
Jutta Leerdam, campionessa olimpica olandese, ha fatto il suo debutto ai Giochi di Milano Cortina 2026 vincendo l’oro nei 1000 metri con record olimpico.
Jutta Leerdam, non solo oro olimpico: testimonial come Kim Kardashian e fidanzata con Jake Paul
Jutta Leerdam, campionessa olimpica di short track, fa parlare di sé anche fuori dalla pista.
Jutta Leerdam vince le Olimpiadi, Jake Paul crolla in tribuna: l'amore scioglie il ghiaccio di Milano. Jutta Leerdam ha vinto la medaglia d'oro nei 1000 metri alle Olimpiadi di Milano Cortina ed è scoppiata a piangere in pista
