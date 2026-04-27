Un attacco ha colpito l’Hotel Hilton di Washington, dove si trovavano importanti rappresentanti dell’amministrazione Trump e giornalisti della Casa Bianca. L’episodio ha richiamato alla memoria un attentato avvenuto in passato, quello all’Addaura. Nel frattempo, si sono intensificati i negoziati tra Stati Uniti e Iran a Washington, senza che siano stati forniti dettagli sulle discussioni in corso.

Il 21 giugno del 1989 il giudice istruttore Giovanni Falcone si trovava in una villa edificata a ridosso di questa spiaggia siciliana in attesa della collega svizzera Carla del Ponte quando, poco distante, venne rinvenuto un borsone sportivo contenente dell’esplosivo. Un attentato fallito, ovviamente, come fu definito, ma il fatto che fosse andato a vuoto e altro alimentò per anni, e con insistenza, insinuazioni su Falcone, che ne sarebbe stato l’ispiratore per incrementare la sua fama (si scoprì solo anni dopo che gli ordigni erano stati disinnescati nella notte da due agenti del Sisde, Antonino Agostino ed Emanuele Piazza, poi uccisi per ritorsione).🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’attentato all’Hilton e il negoziato Washington-Teheran

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