Nella notte tra il 26 e il 27 aprile 2026, si è verificato un attentato fallito alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca. L’ex presidente ha attribuito l’evento a un gruppo chiamato i ‘No Kings’, movimento fondato l’anno precedente con l’obiettivo di opporsi all’autoritarismo e promuovere il ritorno del potere ai cittadini. Dopo l’accaduto, Trump ha commentato che ci troviamo in un mondo “folle”.

Washington, 27 aprile 2026 – Dopo l’ attentato fallito alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump punta il dito contro i 'No Kings', il movimento nato l’anno scorso che si oppone all'autoritarismo e chiede che il potere torni ai cittadini. “Non ero preoccupato. Capisco come va la vita. Viviamo in un mondo folle. Il motivo per cui ci sono persone così sta nel fatto che esistono movimenti come 'No Kings'. Io non sono un re. Se lo fossi non sarei qui a parlare con lei", ha commentato il presidente Usa nell'intervista a Cbs News con Norah O'Donnell. https:www.quotidiano.netvideoin-vistatrump-dopo-lattentato-il-sospetto-e-stato-catturato-e-una-persona-malata-jnruy69v “Discorso d’odio dei democratici è pericoloso”.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Attentato al Washington Hilton, Trump accusa i ‘No Kings’: “Viviamo in un mondo folle

Notizie correlate

Leggi anche: Trump: “Viviamo in un mondo folle. Aggressore ispirato dai No Kings”

Leggi anche: Attentato a Trump, al Washington Hilton nel 1981 l’attentato a Ronald Reagan che però fu ferito gravemente

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Dal tentato omicidio di Reagan all'attentato a Trump: la storia del Washington Hilton; Spari alla cena dei giornalisti con Trump, dal boato alla fuga dei presenti. LE IMMAGINI; Gli spari, Trump in salvo, l'attentatore arrestato: cosa è successo a Washington; Spari all'Hilton di Washington con Trump e mezzo governo, la cronaca dell'attacco.

Accessi facili al Washington Hilton prima dell'attentato durante la cena dei corrispondentiIl WSJ riferisce che biglietti controllati ma non scansionati e assenza di controlli d'identità hanno permesso l'ingresso; l'attentatore aveva effettuato il check-in il giorno prima ... laregione.ch

Attentato a Donald Trump durante la cena di gala a WashingtonL'attentato a Donald Trump durante la cena di gala al Washington Hilton è stato sventato: arrestato il programmatore Cole Tomas Allen. stylo24.it

Meloni, von der Leyen, Starmer, Macron e Sanchez condannano la violenza dopo l’assalto armato al Washington Hilton durante la cena dei corrispondenti - facebook.com facebook

Il Washington Hilton, dove un uomo ha tentato di colpire Donald Trump, è uno dei luoghi simbolo della vita politica americana, ma anche teatro di uno degli attentati più drammatici contro un presidente degli Stati Uniti. x.com