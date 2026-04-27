L' attentato alla cena di gala Agente ferito politici in salvo

Centinaia di giornalisti, insieme a membri del governo e diplomatici, hanno assistito a un attentato durante una cena di gala. Un agente è rimasto ferito nell'attacco, mentre tutti gli altri presenti sono stati messi in salvo. Le autorità stanno ancora lavorando per chiarire i dettagli dell'evento e identificare i responsabili. La scena si è svolta in un contesto ufficiale e protetto, con le forze dell'ordine che hanno subito intervenuto.

L'aggressore forza il blocco all'ingresso, ma viene fermato subito. Panico nella sala dell'Hilton Hotel: 2.500 ospiti sotto i tavoli. Il tycoon rassicura tutti Centinaia di giornalisti, oltre a membri del governo americano e diplomatici, hanno da poco iniziato la cena di gala dei Corrispondenti della Casa Bianca, la prima a cui partecipa anche il presidente Donald Trump con la first lady Melania, quando diversi spari riecheggiano nella lobby dell'Hotel Hilton di Washington. Il tycoon inizialmente rimane impassibile, mentre la moglie sembra pronunciare due parole: "Cosa succede?". Immediatamente gli agenti del Secret Service portano via dal palco il comandante in capo e il suo vice JD Vance, in direzioni opposte come previsto dal protocollo d'emergenza, e negli stessi attimi molti dei circa 2.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'attentato alla cena di gala. Agente ferito, politici in salvo Trump Evacuado Tras Ataque Armado en Washington | ¿Qué Pasó Realmente en la Cena de la Casa Blanca Notizie correlate Leggi anche: Attentato a Trump: spari alla cena con i giornalisti della Casa Bianca. Ferito un agente, arrestato 30enne Spari alla cena con Trump. Ferito un agente. Attentatore catturato. Il presidente messo in salvoWashington, 26 aprile 2026 – Momenti di forte tensione nella notte a Washington durante la tradizionale cena annuale dei corrispondenti della Casa... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Spari alla cena di Trump, virale il video dell'uomo che continua a cenare; Sparatoria al gala dei media con Trump, arrestato un uomo. Il 'manifesto' dell'aggressore; Spari durante la cena di Trump con i giornalisti. Catturato l’attentatore; Nuovo attentato a Trump: spari durante la cena alla Casa Bianca, agente ferito. L'attentato alla cena di gala. Agente ferito, politici in salvoL'aggressore forza il blocco all'ingresso, ma viene fermato subito. Panico nella sala dell'Hilton Hotel: 2.500 ospiti sotto i tavoli. Il tycoon rassicura tutti ... ilgiornale.it Attentato alla cena di Donald Trump con i giornalisti a Washington, uomo spara: cos'è successoAttentato alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington con Donald Trump, uomo apre il fuoco: ferito un agente ... virgilio.it Lewandowski, l’agente a San Siro per Milan-Juve: inizia il giro delle sette chiese - facebook.com facebook #Lewandowski, l’agente a San Siro per Milan-Juve: inizia il giro delle sette chiese x.com