Nella notte a Washington si sono verificati spari durante una cena con il presidente, causando il ferimento di un agente di sicurezza. L’attentatore è stato subito arrestato dalle forze dell’ordine, mentre il presidente è stato messo in sicurezza e non ha riportato ferite. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e le eventuali motivazioni dietro l’attacco. La città rimane sotto stretta sorveglianza.

Washington, 26 aprile 2026 – Momenti di forte tensione nella notte a Washington durante la tradizionale cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca, uno degli eventi più attesi del calendario politico-mediatico statunitense, dove il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato evacuato in seguito a un tentativo di attentato avvenuto nelle immediate vicinanze della sala che ospitava il gala. Erano da poco passate le 2.30 ora italiana quando dei colpi di pistola sono stati sentiti distintamente all’esterno della sala dove si stava svolgendo la cena. Subito sono entrate in azione le forze di sicurezza che hanno bloccatogli ingressi alla sala e messo in salvo il presidente Trump, la moglie Melania e i membri dello staff presidenziale.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Spari alla cena con Trump. Ferito un agente. Attentatore catturato. Il presidente messo in salvo

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