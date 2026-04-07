Negli ultimi giorni sui social si sono moltiplicati commenti e commenti di figure pubbliche di varia provenienza in merito a Donald Trump. Politici, attori e il capo dei vescovi negli Stati Uniti hanno espresso giudizi duri, definendo l’ex presidente “malato” e “pazzo”. Alcune dichiarazioni si sono concentrate sulle sue minacce di azioni contro il popolo iraniano, invitando a prendere sul serio il suo comportamento.

“Questa è una persona estremamente malata “. “ Donald Trump ha perso la testa e le sue minacce di annientare il popolo iraniano dovrebbero essere prese sul serio”. Sui social è esplosa, nelle scorse ore, un’onda di dichiarazioni contro il presidente Usa: protagonisti tanti politici democratici ma anche attori e l’ arcivescovo Paul S. Coakley, presidente della Conferenza episcopale statunitense. A provocare la reazione sui social sono state le parole del presidente che su Truth ha minacciato senza giri di parole l’Iran: “ Un’intera civiltà morirà stanotte, per non essere mai più riportata in vita”. In tanti invocato il 25° emendamento, chiedendo la rimozione di Donald Trump dalla presidenza degli Stati Uniti prima che sia troppo tardi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ha perso la testa”, “È pazzo”: l’onda social per fermare Trump. Dai politici agli attori, fino al capo dei vescovi Usa

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