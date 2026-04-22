La nipote di Donald Trump, con cui ha un rapporto di lunga data, ha rilasciato dichiarazioni sul suo conto. Nei suoi commenti, descrive il presidente degli Stati Uniti come qualcuno che mostra comportamenti imprevedibili e talvolta irrazionali. Le sue parole sono state raccolte in un'intervista in cui ha condiviso dettagli sulla personalità e il carattere di Trump, basandosi sulla propria esperienza diretta.

Mary Trump è la nipote di Donald Trump e lo conosce da decenni. È una psicologa e l’autrice di un libro sulla storia della famiglia Trump, che racconta come Donald è diventato Donald. Le sue conclusioni sono molto chiare: il presidente degli Stati Uniti può solo peggiorare. Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo. È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta. Donald Trump manda segnali incoraggianti, ma mai fidarsi del tutto. E poi: come funziona il blocco navale americano e una storia di satelliti...🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Donald Trump è pazzo?, con Mary Trump

Donald Trump’s Mental Collapse Exposed

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