L' attentato a Trump? La sconcertante reazione della sinistra italiana

Recentemente, si sono verificati episodi di violenza a Washington che hanno coinvolto l’ex presidente degli Stati Uniti. In risposta, alcune figure politiche di sinistra in Italia hanno espresso condanna, mentre altri leader europei hanno commentato l’accaduto. Il presidente del governo spagnolo ha pubblicamente condannato l’attacco, senza fornire ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente o sulle eventuali implicazioni legali. La vicenda ha suscitato reazioni a livello internazionale, con commenti e prese di posizione diverse.

Il presidente del governo spagnolo, il socialista Pedro Sánchez, non ha resistito alla tentazione di distinguersi, nel messaggio con il quale ha condannato l’attentato di Washington ai danni di Donald Trump: «Condanniamo l’attacco. La violenza non è mai la strada. L’umanità avanzerà solo attraverso la democrazia, la convivenza e la pace». Leggendolo in filigrana, è chiaro che quel riferimento alla «pace» marchi la distanza con il capo della Casa Bianca, con il quale le polemiche sono all’ordine del giorno viste le divisioni sul “dossier Iran”. Come a dire: caro Donald, quanto accaduto va inserito in un contesto di «guerra» di cui tu sei il responsabile.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'attentato a Trump? La sconcertante reazione della sinistra italiana Trump sotto osservazione: quali interrogativi sulla sua salute mentale L’analisi Notizie correlate Attentato a Trump, la reazione del presidente Usa: "Il mio lavoro è pericoloso"Alle 22:31 di sera Donald Trump ha tenuto una conferenza stampa alla Casa Bianca dopo l’attentato sventato durante la cena dei corrispondenti della... Il referendum scuote la sinistra: Nencini sfida Schlein e smaschera il doppio standard della sinistra italianaC’è un tono secco, quasi glaciale, nelle parole con cui Riccardo Nencini rompe il silenzio e registra un corto circuito politico che va ben oltre il... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tra i Maga s’insinua la teoria del complotto: Falso l’attentato a Donald Trump in Pennsylvania; Attentato a Trump, i colpi e la fuga: il momento degli spari alla cena dei giornalisti all’Hilton; Tutti i nodi dell'attentato a Trump, tra falle nella sicurezza e tesi complottiste; America, il giorno dopo: l'anatomia del fallito attentato a Donald Trump. Attentato a Trump, fermato l’aggressore: confermata la visita di Re Carlo III negli Stati UnitiLe notizie in diretta sull'attentato al presidente americano Donald Trump durante la cena di gala dei giornalisti corrispondenti della Casa Bianca che ... fanpage.it Video attentato a Trump: sparatoria al gala coi giornalisti | Cos’è successo: killer arrestato con molte armiCos'è successo all'Hilton di Washington durante gala dei giornalisti: video dell'attentato a Trump, il Presidente illeso e l'arresto di un 31enne ... ilsussidiario.net Trump dopo l'attacco alla cena, punta il dito contro il movimento No Kings: "Non sono un re" - facebook.com facebook PRIME PAGINE | Spari al gala dei media, Trump di nuovo sotto tiro. La Fenice licenzia Venezi, stop alle collaborazioni #ANSA x.com