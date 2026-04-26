Nella serata di ieri, alle 22:31, il presidente degli Stati Uniti ha parlato davanti ai giornalisti alla Casa Bianca, poche ore dopo aver assistito a un attentato che è stato evitato durante una cena ufficiale. L’evento ha attirato l’attenzione dei media, e il presidente ha commentato pubblicamente sulla natura rischiosa del suo ruolo, senza fornire dettagli specifici sull’attentato stesso.

Alle 22:31 di sera Donald Trump ha tenuto una conferenza stampa alla Casa Bianca dopo l’attentato sventato durante la cena dei corrispondenti della stampa."È stato molto inaspettato", ha detto il presidente. "Questo era un evento dedicato alla libertà di espressione e avrebbe dovuto mettere insieme persone dei due partiti, con membri della stampa. E in un certo senso lo ha fatto". Trump ha ricostruito la dinamica: l’attentatore ha iniziato a correre da 45 metri e ha sparato a un agente "a distanza ravvicinata con una pistola molto potente", ma l’agente si è salvato grazie al giubbotto antiproiettile. Il presidente ha raccontato di averlo chiamato personalmente "per dirgli che gli voglio bene e ho rispetto per lui".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Attentato a Trump, la reazione del presidente Usa: "Il mio lavoro è pericoloso"

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L’episodio, avvenuto nello stesso hotel dove Ronald Reagan fu ferito in un attentato nel 1981, si inserisce in una lunga serie di precedenti per Donald Trump, divenuti più frequenti negli ultimi anni. - facebook.com facebook

#Washington Il nuovo attentato a Donald #Trump, durante la cena con la stampa accreditata alla Casa Bianca. È in custodia e comparirà domani in tribunale, l'uomo che ha sparato con un fucile. Mentre è stato dimesso dall'ospedale l'agente rimasto ferito. Di x.com