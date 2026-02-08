Il referendum scuote la sinistra | Nencini sfida Schlein e smaschera il doppio standard della sinistra italiana

Il referendum sulla scuola ha aperto una crisi nella sinistra italiana. Riccardo Nencini ha preso subito posizione, sfidando Elly Schlein e criticando le ambiguità del suo partito. Le sue parole sono dure, e mostrano come ci siano tensioni profonde tra chi sostiene il cambiamento e chi preferisce mantenere le vecchie posizioni. La polemica si infiamma, e il clima interno al centrosinistra si fa sempre più teso.

C'è un tono secco, quasi glaciale, nelle parole con cui Riccardo Nencini rompe il silenzio e registra un corto circuito politico che va ben oltre il singolo referendum. L'ex presidente della Regione Toscana, socialista di lunga militanza, annuncia che voterà Sì e lo fa trasformando la scelta in un atto di memoria storica: ricorda che, se seguissimo il metro usato da Schlein, dovremmo bollare come fascista un'intera genealogia della sinistra italiana ed europea. Nel suo ragionamento scorrono nomi che non sono dettagli ma pilastri: Matteotti, Vassalli, Mitterrand, Felipe Gonzales, Bettino Craxi, fino al nonno socialista della stessa segretaria del Pd.

