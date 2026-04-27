L’attentato a Trump è un falso l’annuncio arriva proprio da loro

Durante una cena dei corrispondenti a Washington, si è verificato un attentato rivolto a Donald Trump, evento che ha attirato l’attenzione dei media nazionali. Tuttavia, nelle ore successive, un gruppo ha dichiarato pubblicamente che l’attacco era un falso, sostenendo che fosse stato organizzato per motivi politici o di altra natura. La notizia ha generato molte discussioni e ha alimentato diverse interpretazioni sull’accaduto.

Il recente attacco subito da Donald Trump durante la prestigiosa cena dei corrispondenti a Washington ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico, non solo per la gravità dell’evento in sé, ma per la paradossale reazione di una parte della sua stessa base elettorale. Mentre le autorità tentano di ricostruire la dinamica che ha permesso all’attentatore Cole Tomas Allen di agire indisturbato, il movimento Maga si è diviso tra chi grida al complotto e chi accusa le istituzioni di negligenza. Lo scenario che emerge è quello di un’America profondamente polarizzata, dove nemmeno un evento violento e potenzialmente tragico riesce a trovare una narrazione univoca, venendo invece immediatamente assorbito dai meccanismi delle fake news e della propaganda digitale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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